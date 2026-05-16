Gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest ist am Tag des Finales am Samstag eine Großdemonstration unter dem Motto "Keine Bühne für den Völkermord" in Wien angekündigt.

Ein für 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldeter Protestzug wird demnach ab 14.00 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle ziehen. Das Ende ist um 17.00 Uhr mit einer Kundgebung geplant.