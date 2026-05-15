Demo: "Song Protest" gegen "Bühne für Völkermord"

Mit dem "Song Protest" haben am Freitagnachmittag am Wiener Maria-Theresien-Platz die größeren Proteste gegen die Teilnahme von Israel am Eurovision Song Contest begonnen. Mit der Veranstaltung, bei der unter dem Motto "Keine Bühne für den Völkermord" sowohl Künstler auftraten als auch Reden gehalten wurden, wollte das internationale Publikum ein Zeichen für "tatsächliche Inklusion" setzen. Zwischenfälle gab es bis zum Abend keine.

Die Organisatoren sahen den Song Contest als eine "hochpolitische Veranstaltung, auf die wir reagieren mussten", wie der Autor und Aktivist Wilhelm Langthaler der APA sagte. Israel würde enorm hohe Geldmengen in den Auftritt investieren, um sich als friedliebendes Land zu inszenieren. In Wahrheit betreibe es aber "Völkermord", so der Mitorganisator.