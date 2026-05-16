Zusammenbruch: Erneute Sorge um schwedische ESC-Kandidatin
Felicia, die schwedische Kandidatin des diesjährigen Eurovision Song Contests, entwickelt sich zum Sorgenkind des Musikwettbewerbs: Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Fettnäpfchen auf der Bühne als auch zu gesundheitlichen Problemen kam, brach sie nun bei der Generalprobe zum Finale am Freitagabend zusammen. Das berichtet bild.de.
Was ist geschehen?
Zusammenbruch in der Garderobe
Laut dem News-Portal soll die Sängerin einen Kreislaufkollaps erlitten haben, der in ihrer Garderobe schließlich zu einem Zusammenbruch führte. Mehr Details sind allerdings nicht bekannt.
Es wird jedoch spekuliert, dass ihre Gesichtsmaske daran Schuld haben könnte. Felicia (25) trägt nach eigenen Angaben Gesichtsmasken, da sie an einer massiven sozialen Angststörung leidet. Die Masken verleihen ihr ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle, sie könne sich in ihnen zurückziehen und sich von der Außenwelt abgrenzen. Doch diese Masken erschweren auch die Sauerstoffzufuhr sowie das Atmen.
Mittlerweile gehört ihre Glitzer-Maske zu Felicias Markenzeichen. Dass sie darauf nun im Finale verzichten wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Eine körperliche Herausforderung wird der Abend – in der Halle herrscht zudem feuchte, stickige Luft – für sie aber auf jeden Fall werden.
Stimme weg
Am Mittwoch sorgte Felicia bereits für Aufsehen, als sie alle Termine kurzfristig absagte. Sie sei ohne bzw. mit einer "nicht wiedererkennbaren" Stimme aufgewacht, hieß es von ihrem Team. Die Ärzte hätten ihr deshalb absolutes Redeverbot verschrieben, um ihre Stimmbänder zu schonen.
Auch schon der Auftritt beim ersten Halbfinale ging für Felicia nicht ganz wie geplant über die Bühne: Die schwarze, glitzernde Maske, die als zentrales Element ihres Bühnenlooks galt, verrutschte mitten während ihrer Performance und fiel schließlich ab. Danach trug die Sängerin nur noch ihre markante, große Brille. Für das Finalticket reichte es trotzdem.
Alle Kandidaten des Finales des Eurovision Song Contests 2026:
01 Dänemark
Künstler: Søren Torpegaard Lund
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
02 Deutschland
Künstler: Sarah Engels
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
03 Israel
Künstler: Noam Bettan
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
04 Belgien
Künstler: Essyla
Song: "Dancing on the Ice"
Superpower: holt alle ab, die auf Diven-Club-Sound stehen. Zu Beginn spielt sie Belgium's Next Topmodel.
05 Albanien
Künstler: Alis
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle. Bei dieser Liebeserklärung an alle Mütter bleibt kein Auge trocken.
06 Griechenland
Künstler: Akylas
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
07 Ukraine
Künstler: Leléka
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
08 Australien
Künstler: Delta Goodrem
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
09 Serbien
Künstler: Lavina
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
10 Malta
Künstler: Aidan
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella. Und die Frisur hält. Bei jedem Windmaschinen-Wetter.
11 Tschechien
Künstler: Daniel Žižka
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Und er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden.
12 Bulgarien
Künstler: Dara
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
13 Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
14 Großbritannien
Künstler: Look Mum No Computer
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
15 Frankreich
Künstler: Monroe
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
16 Moldau
Künstler: Satoshi
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
17 Finnland
Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige, Feuer, ein High-Hells-Lauf – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
18 Polen
Künstler: Alicja
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
19 Litauen
Künstler: Lion Ceccah
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
20 Schweden
Künstler: Felicia
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
21 Zypern
Künstler: Antigoni
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
22 Italien
Künstler: Sal Da Vinci
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
23 Norwegen
Künstler: Jonas Lovv
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
24 Rumänien
Künstler: Alexandra Căpitănescu
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch.
25 Österreich
Künstler: Cosmó
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und ein blaues Sternderl im Gesicht.
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