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Kultur

Zusammenbruch: Erneute Sorge um schwedische ESC-Kandidatin

Bei der Generalprobe zum Finale am Freitagabend kämpfte Felicia wieder mit gesundheitlichen Problemen.
16.05.2026, 12:43

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Eine Frau mit langen Haaren und roten Stiefeln steht singend auf einer Bühne, umgeben von vier tanzenden Personen am Boden.

Felicia, die schwedische Kandidatin des diesjährigen Eurovision Song Contests, entwickelt sich zum Sorgenkind des Musikwettbewerbs: Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Fettnäpfchen auf der Bühne als auch zu gesundheitlichen Problemen kam, brach sie nun bei der Generalprobe zum Finale am Freitagabend zusammen. Das berichtet bild.de.

Was ist geschehen?

ESC-Finale, oho: Bulgarien startet bei Wettquoten durch, Cosmó weit abgeschlagen

Zusammenbruch in der Garderobe

Laut dem News-Portal soll die Sängerin einen Kreislaufkollaps erlitten haben, der in ihrer Garderobe schließlich zu einem Zusammenbruch führte. Mehr Details sind allerdings nicht bekannt.

Es wird jedoch spekuliert, dass ihre Gesichtsmaske daran Schuld haben könnte. Felicia (25) trägt nach eigenen Angaben Gesichtsmasken, da sie an einer massiven sozialen Angststörung leidet. Die Masken verleihen ihr ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle, sie könne sich in ihnen zurückziehen und sich von der Außenwelt abgrenzen. Doch diese Masken erschweren auch die Sauerstoffzufuhr sowie das Atmen. 

Mittlerweile gehört ihre Glitzer-Maske zu Felicias Markenzeichen. Dass sie darauf nun im Finale verzichten wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Eine körperliche Herausforderung wird der Abend – in der Halle herrscht zudem feuchte, stickige Luft – für sie aber auf jeden Fall werden.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

Stimme weg

Am Mittwoch sorgte Felicia bereits für Aufsehen, als sie alle Termine kurzfristig absagte. Sie sei ohne bzw. mit einer "nicht wiedererkennbaren" Stimme aufgewacht, hieß es von ihrem Team. Die Ärzte hätten ihr deshalb absolutes Redeverbot verschrieben, um ihre Stimmbänder zu schonen. 

Auch schon der Auftritt beim ersten Halbfinale ging für Felicia nicht ganz wie geplant über die Bühne: Die schwarze, glitzernde Maske, die als zentrales Element ihres Bühnenlooks galt, verrutschte mitten während ihrer Performance und fiel schließlich ab. Danach trug die Sängerin nur noch ihre markante, große Brille. Für das Finalticket reichte es trotzdem.

Alle Kandidaten des Finales des Eurovision Song Contests 2026:

esc

01 Dänemark

Künstler: Søren Torpegaard Lund
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.

esc

02 Deutschland

Künstler: Sarah Engels
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.

esc

03 Israel

Künstler: Noam Bettan
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.

esc

04 Belgien

Künstler: Essyla
Song: "Dancing on the Ice" 
Superpower: holt alle ab, die auf Diven-Club-Sound stehen. Zu Beginn spielt sie Belgium's Next Topmodel.

esc

05 Albanien

Künstler: Alis
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle. Bei dieser Liebeserklärung an alle Mütter bleibt kein Auge trocken.

esc

06 Griechenland

Künstler: Akylas
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.

esc

07 Ukraine

Künstler: Leléka 
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.

esc

08 Australien

Künstler: Delta Goodrem
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.

esc

09 Serbien

Künstler: Lavina
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.

esc

10 Malta

Künstler: Aidan
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella. Und die Frisur hält. Bei jedem Windmaschinen-Wetter.

esc

11 Tschechien

Künstler: Daniel Žižka
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Und er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden.

esc

12 Bulgarien

Künstler: Dara
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.

13 Kroatien

13 Kroatien

Künstler: Lelek
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
esc

14 Großbritannien

Künstler: Look Mum No Computer
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.

esc

15 Frankreich

Künstler: Monroe
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.

esc

16 Moldau

Künstler: Satoshi
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.

esc

17 Finnland

Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige, Feuer, ein High-Hells-Lauf – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.

esc

18 Polen

Künstler: Alicja
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.

esc

19 Litauen

Künstler: Lion Ceccah
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").

esc

20 Schweden

Künstler: Felicia
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.

esc

21 Zypern

Künstler: Antigoni
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.

esc

22 Italien

Künstler: Sal Da Vinci
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.

esc

23 Norwegen

Künstler: Jonas Lovv
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.

esc

24 Rumänien

Künstler: Alexandra Căpitănescu
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch.

esc

25 Österreich

Künstler: Cosmó 
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und ein blaues Sternderl im Gesicht.

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