Zusammenbruch: Erneute Sorge um schwedische ESC-Kandidatin

Felicia, die schwedische Kandidatin des diesjährigen Eurovision Song Contests , entwickelt sich zum Sorgenkind des Musikwettbewerbs: Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Fettnäpfchen auf der Bühne als auch zu gesundheitlichen Problemen kam, brach sie nun bei der Generalprobe zum Finale am Freitagabend zusammen. Das berichtet bild.de.

Zusammenbruch in der Garderobe

Laut dem News-Portal soll die Sängerin einen Kreislaufkollaps erlitten haben, der in ihrer Garderobe schließlich zu einem Zusammenbruch führte. Mehr Details sind allerdings nicht bekannt.

Es wird jedoch spekuliert, dass ihre Gesichtsmaske daran Schuld haben könnte. Felicia (25) trägt nach eigenen Angaben Gesichtsmasken, da sie an einer massiven sozialen Angststörung leidet. Die Masken verleihen ihr ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle, sie könne sich in ihnen zurückziehen und sich von der Außenwelt abgrenzen. Doch diese Masken erschweren auch die Sauerstoffzufuhr sowie das Atmen.

Mittlerweile gehört ihre Glitzer-Maske zu Felicias Markenzeichen. Dass sie darauf nun im Finale verzichten wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Eine körperliche Herausforderung wird der Abend – in der Halle herrscht zudem feuchte, stickige Luft – für sie aber auf jeden Fall werden.