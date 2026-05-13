Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

Besonders nach dem gelungenen Auftritt beim ersten Halbfinale des 70. Song Contests hat sich die schwedische Sängerin Felicia einen fixen Platz nicht nur im Finale, sondern auch in den Herzen der internationalen Fans erobert. Dank eingängiger Dance-Club-Beats, sexy Performance, ausgeklügelter Lichtshow, Glitzer-Gesichtsschmuck mit ernstem Hintergrund (Felicia leidet an einer massiven sozialern Angststörung, die Maske verleiht ihr emotionale Sicherheit) und glockenheller Stimme, die jeden Ton trifft, könnten der 25-Jährigen einen Top-10-Platz am Samstag einbringen. Oder etwa doch nicht? Denn ausgerechnet letztes macht Felicia derzeit unerwartete Probleme: Sie wachte Mittwochmorgens ohne Stimme auf – also nur drei Tage vor dem großen ESC-Finale. Wie geht es nun weiter?

"Kaum wiedererkennbare Stimme" Wie der schwedische Sender SVT berichtet, sei die Sängerin am Morgen "mit kaum wiedererkennbarer Stimme" aufgewacht. Dabei handle es sich laut ihrem Team aber weder um eine Erkrankung noch um eine virale Infektion. Vielmehr scheint sich der immense Druck der vergangenen Tage nun zu zeigen. Endlose Proben, zahlreiche Auftritte, Interviews und die trockene Luft in der Wiener Veranstaltungshalle hätten ihre Stimme stark in Mitleidenschaft gezogen., heißt es.

Um den Auftritt am Samstag nicht zu gefährden, haben die Ärzte Felicia verordnet, ihre Stimme zumindest für einen Tag komplett zu schonen. Aus diesem Grund wurden alle Termine abgesagt. Wann sie wieder sprechen darf und ob sie am Samstag tatsächlich erneut ihr Bestes geben kann, bleibt abzuwarten. Schon der Auftritt beim ersten Halbfinale ging für Felicia nicht ganz wie geplant über die Bühne: Die schwarze, glitzernde Maske, die als zentrales Element ihres Bühnenlooks galt, verrutschte mitten während ihrer Performance und fiel schließlich ab. Danach trug die Sängerin nur noch ihre markante, große Brille. Für das Finalticket reichte es trotzdem.

Alle Kandidaten des 1. Halbfinales des ESC 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 1 Moldau: Satoshi Künstler: Satoshi

Land: Moldau

Song: "Viva Moldova!"

Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 2 Schweden: Felicia Künstler: Felicia

Land: Schweden

Song: "My System"

Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 3 Kroatien: Lelek Künstler: Lelek

Land: Kroatien

Song: "Andromeda"

Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.

Schafften es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 4 Griechenland: Akylas Künstler: Akylas

Land: Griechenland

Song: "Ferto"

Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein, filmreife Kulisse inklusive.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 5 Portugal: Bandidos do Cante Künstler: Bandidos do Cante

Land: Portugal

Song: "Rosa"

Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.

Schafften es nicht ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 6 Georgien: Bzikebi Künstler: Bzikebi

Land: Georgien

Song: "On Replay"

Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.

Schafften es nicht ins FInale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/KIMMO BRANDT 7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Land: Finnland

Song: "Liekinheitin"

Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.

Schafften es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 8 Montenegro: Tamara Živković Künstler: Tamara Živković

Land: Montenegro

Song: "Nova Zora"

Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.

Schafften es nicht ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 9 Estland: Vanilla Ninja Künstler: Vanilla Ninja

Land: Estland

Song: "Too Epic To Be True"

Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.

Schafften es nicht ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 10 Israel: Noam Bettan Künstler: Noam Bettan

Land: Israel

Song: "Michelle"

Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 11 Belgien: Essyla Künstler: Essyla

Land: Belgien

Song: "Dancing on the Ice"

Superpower: holt alle ab, die auf Diven-Club-Sound stehen. Zu Beginn spielt sie Belgium's Next Topmodel.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 12 Litauen: Lion Ceccah Künstler: Lion Ceccah

Land: Litauen

Song: "Sólo Quiero Más"

Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 13 San Marino: Senhit Künstler: Senhit

Land: San Marino

Song: "Superstar"

Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.

Schaffte es nicht ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 14 Polen: Alicja Künstler: Alicja

Land: Polen

Song: "Pray"

Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.

Schaffte es ins Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 15 Serbien: Lavina Künstler: Lavina

Land: Serbien

Song: "Kraj Mene"

Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.

Schafften es ins Finale.