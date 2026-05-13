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Kultur

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

Beim Halbfinal-Auftritt verlor Felicia ihre Maske, nun ihre Stimme. Ist jetzt für die 25-Jährige das Finale am Samstag in Gefahr?
13.05.2026, 18:31

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esc schweden

Besonders nach dem gelungenen Auftritt beim ersten Halbfinale des 70. Song Contests hat sich die schwedische Sängerin Felicia einen fixen Platz nicht nur im Finale, sondern auch in den Herzen der internationalen Fans erobert. Dank eingängiger Dance-Club-Beats, sexy Performance, ausgeklügelter Lichtshow, Glitzer-Gesichtsschmuck mit ernstem Hintergrund (Felicia leidet an einer massiven sozialern Angststörung, die Maske verleiht ihr emotionale Sicherheit) und glockenheller Stimme, die jeden Ton trifft, könnten der 25-Jährigen einen Top-10-Platz am Samstag einbringen. 

Oder etwa doch nicht? Denn ausgerechnet letztes macht Felicia derzeit unerwartete Probleme: Sie wachte Mittwochmorgens ohne Stimme auf – also nur drei Tage vor dem großen ESC-Finale. Wie geht es nun weiter?

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"Kaum wiedererkennbare Stimme"

Wie der schwedische Sender SVT berichtet, sei die Sängerin am Morgen "mit kaum wiedererkennbarer Stimme" aufgewacht. Dabei handle es sich laut ihrem Team aber weder um eine Erkrankung noch um eine virale Infektion. Vielmehr scheint sich der immense Druck der vergangenen Tage nun zu zeigen. Endlose Proben, zahlreiche Auftritte, Interviews und die trockene Luft in der Wiener Veranstaltungshalle hätten ihre Stimme stark in Mitleidenschaft gezogen., heißt es.

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Um den Auftritt am Samstag nicht zu gefährden, haben die Ärzte Felicia verordnet, ihre Stimme zumindest für einen Tag komplett zu schonen. Aus diesem Grund wurden alle Termine abgesagt. Wann sie wieder sprechen darf und ob sie am Samstag tatsächlich erneut ihr Bestes geben kann, bleibt abzuwarten.

Schon der Auftritt beim ersten Halbfinale ging für Felicia nicht ganz wie geplant über die Bühne: Die schwarze, glitzernde Maske, die als zentrales Element ihres Bühnenlooks galt, verrutschte mitten während ihrer Performance und fiel schließlich ab. Danach trug die Sängerin nur noch ihre markante, große Brille. Für das Finalticket reichte es trotzdem.

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Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

1 Moldau: Satoshi

Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

2 Schweden: Felicia

Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

3 Kroatien: Lelek

Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Schafften es ins Finale.

esc

4 Griechenland: Akylas

Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein, filmreife Kulisse inklusive.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

5 Portugal: Bandidos do Cante

Künstler: Bandidos do Cante 
Land: Portugal 
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
Schafften es nicht ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

6 Georgien: Bzikebi

Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Schafften es nicht ins FInale.

Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Schafften es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

8 Montenegro: Tamara Živković

Künstler: Tamara Živković 
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora" 
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Schafften es nicht ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

9 Estland: Vanilla Ninja

Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Schafften es nicht ins Finale.

Ein Mann in schwarzer Lederkleidung singt leidenschaftlich auf einer Bühne mit Scheinwerfern im Hintergrund.

10 Israel: Noam Bettan

Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

11 Belgien: Essyla

Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice" 
Superpower: holt alle ab, die auf Diven-Club-Sound stehen. Zu Beginn spielt sie Belgium's Next Topmodel.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

12 Litauen: Lion Ceccah

Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

13 San Marino: Senhit

Künstler: Senhit 
Land: San Marino
Song: "Superstar" 
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
Schaffte es nicht ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

14 Polen: Alicja

Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Schaffte es ins Finale.

Sorge um um schwedische Song-Contest-Finalistin: Stimme weg

15 Serbien: Lavina

Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Schafften es ins Finale.

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