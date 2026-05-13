Song Contest: Buchmacher sehen knappes Rennen im 2. Halbfinale
Glaubt man den aggregierten Buchmachereinschätzungen, dann wird das Rennen um die im morgigen 2. Halbfinale vergebenen zehn Finaltickets etwas enger als im gestrigen ersten ESC-Aufschlag.
Mit nahezu Sicherheit weiter sind demnach mit Dänemark, Australien, Rumänien und der Ukraine nur vier Starterinnen und Starter. Eher knapp über und vor allem unter dem neuralgischen Strich, der die zehn Glücklichen von den anderen trennt, finden sich auch manche Acts teils überraschend.
Dass es für Aserbaidschans Jiva mit "Just Go" voraussichtlich nicht reichen wird, scheint relativ klar: Die Wettanbieter gestehen ihr gar nur eine elfprozentige Aufstiegschance zu. Eher nicht um das Finale mitrittern würde demnach auch Luxemburgs Eva Marija ("Mother Nature"). Ihre Chancen liegen knapp über einem Drittel. Etwas mehr mit dem Grand Final am Samstag (16. Mai) liebäugeln können der zusammengefassten Einschätzung von zwölf Buchmachern Armenien (40 Prozent Aufstiegschance), die Schweiz (42 Prozent) und Lettland (46 Prozent).
Über dem Strich sitzt Norwegens Jonas Lovv mit seinem "Ya Ya Ya" vermeintlich gut im Sattel: Seine Chance auf Qualifizierung wird jedoch mit 67 Prozent noch ein Stück vage eingestuft. Etwas komfortabler auf den Finalplatz blicken können demnach Tschechiens Daniel Žižka ("Crossroads", 72 Prozent), Albaniens Alis ("Nân", 75 Prozent), die Eröffnerin des zweiten Semifinale, Bulgariens Dara mit "Bangaranga" (77 Prozent), und die Vertreterinnen und Vertreter der südlich gelegen Mittelmeerinseln, Zyperns Antigoni ("Jalla") und Maltas Aidan ("Bella") mit jeweils 79-prozentiger Aufstiegswahrscheinlichkeit.
Alle Kandidaten des Eurovision Song Contest 2026 in Wien:
Österreich
Künstler: Cosmó
Land: Österreich
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.
Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei.
Belgien
Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice"
Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Estland
Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Traten im ersten Halbfinale an, schieden aber aus.
Finnland
Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Traten im ersten Halbfinale an und schafften es ins Finale.
Georgien
Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Trat im ersten Halbfinale an, schied aber aus.
Griechenland
Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Israel
Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Kroatien
Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Traten im ersten Halbfinale an und schafften es ins Finale.
Litauen
Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Moldau
Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Montenegro
Künstler: Tamara Živković
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora"
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Trat im ersten Halbfinale an, schied aber aus.
Polen
Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Portugal
Künstler: Bandidos do Cante
Land: Portugal
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
Traten im ersten Halbfinale an, schieden aber aus.
San Marino
Künstler: Senhit
Land: San Marino
Song: "Superstar"
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
Trat im ersten Halbfinale an, schied aber aus.
Schweden
Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Trat im ersten Halbfinale an und schaffte es ins Finale.
Serbien
Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Traten im ersten Halbfinale an und schafften es ins Finale.
Albanien
Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Armenien
Künstler: Simón
Land: Armenien
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Aserbaidschan
Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Australien
Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Bulgarien
Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Dänemark
Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Lettland
Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Luxemburg
Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Malta
Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Norwegen
Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Rumänien
Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Schweiz
Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Tschechien
Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Ukraine
Künstler: Leléka
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Zypern
Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Deutschland
Künstler: Sarah Engels
Land: Deutschland
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Frankreich
Künstler: Monroe
Land: Frankreich
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Großbritannien
Künstler: Look Mum No Computer
Land: Großbritannien
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Italien
Künstler: Sal Da Vinci
Land: Italien
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Kroatien / 1. Halbfinale
Polen / 1. Halbfinale
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