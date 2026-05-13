Song Contest: Buchmacher sehen knappes Rennen im 2. Halbfinale

Glaubt man den aggregierten Buchmachereinschätzungen, dann wird das Rennen um die im morgigen 2. Halbfinale vergebenen zehn Finaltickets etwas enger als im gestrigen ersten ESC-Aufschlag.

Mit nahezu Sicherheit weiter sind demnach mit Dänemark, Australien, Rumänien und der Ukraine nur vier Starterinnen und Starter. Eher knapp über und vor allem unter dem neuralgischen Strich, der die zehn Glücklichen von den anderen trennt, finden sich auch manche Acts teils überraschend.