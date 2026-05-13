Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kultur

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Die finnische Rockband gewann den Bewerb vor 20 Jahren. Ein gemeinsamer Song mit einer weiteren ESC-Legende, Johnny Logan, ist angekündigt.
13.05.2026, 17:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

esc

Genau 20 Jahre ist es her, dass eine maskierte Rockband beim Eurovision Song Contest für bis dato ungehörte Töne sorgte: Die finnische Gruppe Lordi sicherte sich beim Bewerb 2006 in Griechenland mit ihrem "Hard Rock Hallelujah" den Sieg und holte die ESC-Trophäe erstmals in ihr Heimatland. 

Zum Jubiläum stattet die Band Wien einen Besuch ab und sorgte vor ihrem geplanten Auftritt am Rathausplatz Mittwochabend für viel Interesse im Medienzentrum der Stadthalle.

Eurovision Village am Rathausplatz: Das komplette Programm im Überblick

Dort kündigte Bandkopf Mr. Lordi eine besondere Zusammenarbeit an. "Wir haben eine Überraschungsveröffentlichung für euch. Wir haben zwei ESC-Siegertitel neu aufgenommen. Einer davon ist natürlich 'Hard Rock Hallelujah' - gespielt von uns, aber nicht gesungen von mir, sondern von Mr. Eurovision persönlich, Johnny Logan." Die irische ESC-Legende hat den Bewerb immerhin dreimal gewonnen. Einen seiner Siegertitel, "Hold Me Now", haben die Finnen ebenfalls neu eingespielt. "Als Lordi-Version!", wie der Sänger betonte.

70. Eurovision Song Contest: Zwischenfall bei Israels Halbfinalauftritt

Lordi als ESC-Inspiration

Dass ihr Sieg vor zwei Dekaden viele härtere Song-Contest-Beiträge seitdem inspiriert hat, fühle sich "verdammt großartig" an, unterstrich Mr. Lordi. "Vor uns gab es kaum Heavy Metal oder Hardrock bei Eurovision. Aber seitdem gab es viele Nummern, was toll ist", verwies er auf Auftritte von Blind Channel oder den italienischen Siegern Måneskin. 

Einen Siegertipp für den diesjährigen Bewerb wollte er zwar nicht abgeben. Aber es scheint nicht unmöglich, dass das musikalisch gänzlich anders gelagerte Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen es seinen maskierten Landsleuten nachmacht und den ESC-Thron besteigt. Die Auflösung folgt am Samstag.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

esc

Litauen / 1. Halbfinale

esc

  1. Halbfinale
Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

esc

Finnland / 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

esc

Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

esc

Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

esc

Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

esc

Cosmo feiert mit Fans

cosmo

Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

esc

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

ESC

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

ESC

Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

ESC

Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

ESC

Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

esc

Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

esc

Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

esc

Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

esc

Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

Esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

esc

ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

esc

Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

esc

Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

esc

JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

esc

ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

esc

Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

esc

Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.

esc

Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien

esc

Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

esc

Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

esc

Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

esc

Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

esc

Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

esc

Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe

esc

Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Public Viewing des 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Zuschauer beim Einlass des 1. Halbfinales

esc

Israel-Fans schwenken Fahnen vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich am 12. Mai 2026.

esc

Maskottchen Auri steht vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 12. Mai 2026 auf der Bühne.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Linda Lampenius x Pete Parkkonen (Finnland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale / Finnland

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale / Moldau

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale / Finnland

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale / Litauen

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Erstes Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Serbien / 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Serbien / 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

San Marino / 1. Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Israel / Erstes Halbfinale

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

esc

Finnland / 1. Halbfinale

esc

  1. Halbfinale
esc

Finnland / 1. Halbfinale

esc

Griechenland / 1. Halbfinale

esc

Kroatien / 1. Halbfinale

esc

Portugal / 1. Halbfinale

esc

Moldau / 1. Halbfinale

esc

Schweden / 1. Halbfinale

esc

Montenegro / 1. Halbfinale

esc

Moldau / 1. Halbfinale

esc

Kroatien / 1. Halbfinale 

esc

Belgien / 1. Halbfinale

esc

  1. Halbfinale
esc

  1. Halbfinale
esc

Italien / 1. Halbfinale

esc

Finnland / 1. Halbfinale

esc

Israel / 1. Halbfinale

esc

Moldau / 1. Halbfinale

esc

  1. Halbfinale
esc

  1. Halbfinale
esc

Estland / 1. Halbfinale

esc

Griechenland / 1. Halbfinale

esc

Estland / 1. Halbfinale

esc

Polen / 1. Halbfinale

esc

Belgien / 1. Halbfinale

esc

esc

esc

esc

esc

Serbien / 1. Halbfinale

esc

  1. Halbfinale
esc

Montenegro / 1. Halbfinale

esc

Griechenland / 1. Halbfinale

esc

Deutschland / 1. Halbfinale

esc

Kroatien / 1. Halbfinale

esc

Georgien / 1. Halbfinale

esc

Schweden / 1. Halbfinale

esc

Italien / 1. Halbfinale

esc

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Die finnische Rockband gewann den Bewerb vor 20 Jahren. Ein gemeinsamer Song mit einer weiteren ESC-Legende, Johnny Logan, ist angekündigt.
Weiterlesen
Dieses Jahr scheint der ORF den Eurovision Song Contest zur nationalen Sache erklärt zu haben.
Weiterlesen
Dänemark, Australien, Rumänien und der Ukraine sind die Top-Favoriten. Sonst ist vieles offen.
Weiterlesen
Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht. Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel.
Weiterlesen
Die Stimmung beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest war ausgelassen - die Fans stellen das Gemeinsame vor das Trennende.
Weiterlesen
Eurovision Song Contest
Agenturen, msim  | 

Kommentare