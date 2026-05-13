Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Genau 20 Jahre ist es her, dass eine maskierte Rockband beim Eurovision Song Contest für bis dato ungehörte Töne sorgte: Die finnische Gruppe Lordi sicherte sich beim Bewerb 2006 in Griechenland mit ihrem "Hard Rock Hallelujah" den Sieg und holte die ESC-Trophäe erstmals in ihr Heimatland. Zum Jubiläum stattet die Band Wien einen Besuch ab und sorgte vor ihrem geplanten Auftritt am Rathausplatz Mittwochabend für viel Interesse im Medienzentrum der Stadthalle.

Dort kündigte Bandkopf Mr. Lordi eine besondere Zusammenarbeit an. "Wir haben eine Überraschungsveröffentlichung für euch. Wir haben zwei ESC-Siegertitel neu aufgenommen. Einer davon ist natürlich 'Hard Rock Hallelujah' - gespielt von uns, aber nicht gesungen von mir, sondern von Mr. Eurovision persönlich, Johnny Logan." Die irische ESC-Legende hat den Bewerb immerhin dreimal gewonnen. Einen seiner Siegertitel, "Hold Me Now", haben die Finnen ebenfalls neu eingespielt. "Als Lordi-Version!", wie der Sänger betonte.

Lordi als ESC-Inspiration Dass ihr Sieg vor zwei Dekaden viele härtere Song-Contest-Beiträge seitdem inspiriert hat, fühle sich "verdammt großartig" an, unterstrich Mr. Lordi. "Vor uns gab es kaum Heavy Metal oder Hardrock bei Eurovision. Aber seitdem gab es viele Nummern, was toll ist", verwies er auf Auftritte von Blind Channel oder den italienischen Siegern Måneskin. Einen Siegertipp für den diesjährigen Bewerb wollte er zwar nicht abgeben. Aber es scheint nicht unmöglich, dass das musikalisch gänzlich anders gelagerte Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen es seinen maskierten Landsleuten nachmacht und den ESC-Thron besteigt. Die Auflösung folgt am Samstag.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Litauen / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer beim Einlass des 1. Halbfinales Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Israel-Fans schwenken Fahnen vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich am 12. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Maskottchen Auri steht vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 12. Mai 2026 auf der Bühne. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Linda Lampenius x Pete Parkkonen (Finnland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Moldau Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Litauen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisa Leutner Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. 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