Maskierte ESC-Legenden Lordi feiern Jubiläum in Wien
Genau 20 Jahre ist es her, dass eine maskierte Rockband beim Eurovision Song Contest für bis dato ungehörte Töne sorgte: Die finnische Gruppe Lordi sicherte sich beim Bewerb 2006 in Griechenland mit ihrem "Hard Rock Hallelujah" den Sieg und holte die ESC-Trophäe erstmals in ihr Heimatland.
Zum Jubiläum stattet die Band Wien einen Besuch ab und sorgte vor ihrem geplanten Auftritt am Rathausplatz Mittwochabend für viel Interesse im Medienzentrum der Stadthalle.
Dort kündigte Bandkopf Mr. Lordi eine besondere Zusammenarbeit an. "Wir haben eine Überraschungsveröffentlichung für euch. Wir haben zwei ESC-Siegertitel neu aufgenommen. Einer davon ist natürlich 'Hard Rock Hallelujah' - gespielt von uns, aber nicht gesungen von mir, sondern von Mr. Eurovision persönlich, Johnny Logan." Die irische ESC-Legende hat den Bewerb immerhin dreimal gewonnen. Einen seiner Siegertitel, "Hold Me Now", haben die Finnen ebenfalls neu eingespielt. "Als Lordi-Version!", wie der Sänger betonte.
Lordi als ESC-Inspiration
Dass ihr Sieg vor zwei Dekaden viele härtere Song-Contest-Beiträge seitdem inspiriert hat, fühle sich "verdammt großartig" an, unterstrich Mr. Lordi. "Vor uns gab es kaum Heavy Metal oder Hardrock bei Eurovision. Aber seitdem gab es viele Nummern, was toll ist", verwies er auf Auftritte von Blind Channel oder den italienischen Siegern Måneskin.
Einen Siegertipp für den diesjährigen Bewerb wollte er zwar nicht abgeben. Aber es scheint nicht unmöglich, dass das musikalisch gänzlich anders gelagerte Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen es seinen maskierten Landsleuten nachmacht und den ESC-Thron besteigt. Die Auflösung folgt am Samstag.
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
Litauen / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Finnland / 1. Halbfinale
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.
Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?
Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest
Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.
Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.
Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.
Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum
Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.
Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.
Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe
ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe
Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe
Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe
Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe
Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe
Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe
JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe
ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe
Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe
LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe
FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe
LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe
Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.
Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.
Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien
Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.
Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.
Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.
Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.
Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe
Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“
Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Public Viewing des 1. Halbfinale
Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale
Zuschauer beim Einlass des 1. Halbfinales
Israel-Fans schwenken Fahnen vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich am 12. Mai 2026.
Maskottchen Auri steht vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 12. Mai 2026 auf der Bühne.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen (Finnland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Moldau
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Litauen
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Erstes Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Erstes Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Finnland / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Portugal / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
- Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Israel / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
- Halbfinale
- Halbfinale
Estland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Estland / 1. Halbfinale
Polen / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Deutschland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Georgien / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.
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