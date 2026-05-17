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Bulgarien gewinnt ESC: Reaktionen von Siegerin Dara & Eurovision-Insider

Grenzenloser Jubel in der Wiener Stadthalle! Der Sieger des 70. Eurovision Song Contests heißt Bulgarien.
Johannes Marksteiner
17.05.2026, 05:46

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Sängerin Dara hat sich mit ihrem Song „Bangaranga“ durchgesetzt und für einen historischen ESC-Moment gesorgt: Noch nie zuvor hat Bulgarien den Eurovision Song Contest gewonnen.

Es ist ein überraschender Triumph, galten doch im Vorfeld Finnland und Australien als die große Favoriten. Am Ende setzte sich Bulgarien klar vor Israel und Rumänien durch.

Für Österreich endete der Song Contest hingegen wie befürchtet: Mit insgesamt sechs Punkten landete Cosmo auf dem vorletzten Platz. Noch schlechter schnitt nur Großbritannien ab.

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