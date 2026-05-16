Feiern im ESC-Village: „Wien hat sich selbst übertroffen“
Von Franziska Trautmann
Schon Stunden vor dem großen Finale des Eurovision Song Contests drängen sich zahlreiche Menschen am Wiener Rathausplatz vor zur Bühne, um die Musik zu genießen. Neben alten ESC-Klassikern spielt es aktuelle Lieder aus dem heurigen Jahr. Vor allem das österreichische Lied „Tanzschein“ von Cosmó kommt gut an, zwischen den Tischreihen und Essensständen tanzt die Menge mit.
Darunter auch die 27-jährige Justine mit ihren drei Freunden. Sie sind aus Australien für den ESC nach Wien gekommen. „Wir lieben das Lied von Cosmó, aber unser Favorit ist Australien“, sagt Justine. Sie sind am Rathausplatz, um das Finale beim Public Viewing zu verfolgen. „Die Stimmung hier ist großartig. Wien hat sich selbst übertroffen.“ Besonders die liebevollen Details, wie die mit Flaggen geschmückten Straßenbahnen seien ihnen aufgefallen. Die Tage verbringen sie damit, neue Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern zu knüpfen. „Es geht darum, trotz aller Unterschiede zusammenzukommen.“
Glitzerjacken im Regen
Ein paar Meter weiter stehen Sophie und Geo. Sie haben sich für das Eurovision-Village extra aufgestylt. Mit Glitzerjacken tanzen sie in der Menge mit. „Wir lieben den Eurovision Song Contest, wir schauen ihn schon seit unserer Kindheit“, erzählen sie. Sie sind aus Großbritannien angereist. „Früher haben wir es immer mit unseren Müttern geschaut, da schwingt Nostalgie mit“, sagt Sophie.
Lange bleiben sie aber nicht, denn sie zählen zu den Glücklichen, die Tickets für das heutige Finale in der Wiener Stadthalle im 15. Bezirk ergattern konnten. Ihre Favoriten sind Finnland und Australien, die Länder sind in den Quoten auf den ersten beiden Plätzen. Trotz des leichten Regens zeigen sich die Fans freudig. Unter den überdachten Bereichen finden viele Schutz – trinken, essen und feiern weiter.
„Ferto-Haube“
An einem Tisch sitzen Bartosz und Andrzej aus Polen. Beide haben eine orangene Haube mit dem Wort „Ferto“ auf – das diesjährige Lied von Griechenland. Sie seien große Fans des Lieds, sagt Bartosz. Sie sind seit Freitag hier und lieben die Stimmung in Wien. „Es ist fantastisch, mit so vielen Leuten feiern zu können.“ Für die beiden steht der ESC seit Jahrzehnten für Gemeinschaft. „Ich schaue den Song Contest seit 26 Jahren, das ist für mich mittlerweile ein Fixpunkt“, sagt Andrzej.
Auch für Verena und Miriam ist der ESC mittlerweile Pflichtprogramm, diesmal aber zum ersten Mal live. Sie sind aus Deutschland angereist. „Wir haben uns heute extra schick gemacht“, sagen die beiden.
Mit ihren bunten Hosen, pinken Regenjacken und glitzerndem Make-up ziehen die beiden Damen fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als die auftretenden Künstler. Dieses Jahr haben sie aber keinen Favoriten: „Wir sind einfach für den ESC, egal wer gewinnt.“ Denn ihnen, so wie vielen anderen am Rathausplatz, sei insbesondere die Musik und das gemeinsame Feiern wichtig.
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