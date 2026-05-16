Feiern im ESC-Village: „Wien hat sich selbst übertroffen“

Von Franziska Trautmann Schon Stunden vor dem großen Finale des Eurovision Song Contests drängen sich zahlreiche Menschen am Wiener Rathausplatz vor zur Bühne, um die Musik zu genießen. Neben alten ESC-Klassikern spielt es aktuelle Lieder aus dem heurigen Jahr. Vor allem das österreichische Lied „Tanzschein“ von Cosmó kommt gut an, zwischen den Tischreihen und Essensständen tanzt die Menge mit. Darunter auch die 27-jährige Justine mit ihren drei Freunden. Sie sind aus Australien für den ESC nach Wien gekommen. „Wir lieben das Lied von Cosmó, aber unser Favorit ist Australien“, sagt Justine. Sie sind am Rathausplatz, um das Finale beim Public Viewing zu verfolgen. „Die Stimmung hier ist großartig. Wien hat sich selbst übertroffen.“ Besonders die liebevollen Details, wie die mit Flaggen geschmückten Straßenbahnen seien ihnen aufgefallen. Die Tage verbringen sie damit, neue Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern zu knüpfen. „Es geht darum, trotz aller Unterschiede zusammenzukommen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Diese Freundesgruppe ist extra aus Australien angereist.

Glitzerjacken im Regen Ein paar Meter weiter stehen Sophie und Geo. Sie haben sich für das Eurovision-Village extra aufgestylt. Mit Glitzerjacken tanzen sie in der Menge mit. „Wir lieben den Eurovision Song Contest, wir schauen ihn schon seit unserer Kindheit“, erzählen sie. Sie sind aus Großbritannien angereist. „Früher haben wir es immer mit unseren Müttern geschaut, da schwingt Nostalgie mit“, sagt Sophie. Lange bleiben sie aber nicht, denn sie zählen zu den Glücklichen, die Tickets für das heutige Finale in der Wiener Stadthalle im 15. Bezirk ergattern konnten. Ihre Favoriten sind Finnland und Australien, die Länder sind in den Quoten auf den ersten beiden Plätzen. Trotz des leichten Regens zeigen sich die Fans freudig. Unter den überdachten Bereichen finden viele Schutz – trinken, essen und feiern weiter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Polnische ESC-Fans mit Ferto-Hauben.