Es hat diesmal etwas länger gedauert. Erst Mitte April wagte Spanien den Vorstoß und forderte eine Debatte um den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest (ESC). Damals stieg keiner darauf ein. Bis an diesem Wochenende 72 ehemalige Teilnehmer einen offenen Brief veröffentlichten, in dem sie sich für eine solche Verbannung aussprachen. Prominentester Unterzeichner des Schreibens war der Schweizer Vorjahressieger Nemo. "Die Handlungen Israels stehen in grundlegendem Widerspruch zu den Werten, die der Eurovision Song Contest zu vertreten vorgibt: Frieden, Einheit und Achtung der Menschenrechte", so Nemo.

Keine per se antisemitische Aussage, aber in Zeiten wie diesen Öl ins Feuer von Judenhassern. Schon zuvor hatte Israels nationaler Sicherheitsrat (wie im Vorjahr) vor Reisen zum ESC gewarnt, Israelis sollten aus Sicherheitsgründen vom Zeigen jüdischer Symbole absehen.