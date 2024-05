Song Contest 2024 live: Das Wettsingen erlebt sein Waterloo

Solche Kommentare sind für eine Veranstaltung wie den Song Contest und dessen Selbstbild natürlich fatal: Die Londoner "Times" wandte sich in einem Kommentar gegen das Vorgehen gegen die 20-jährige israelische Sängerin Eden Golan: „Diejenigen in der versammelten Menge, die einem lange geschürten Hass Luft machten, die sich an der Angst erfreuten, die sie in ihr auslösten, während sie sich in den Mantel der Selbstgerechtigkeit hüllten, sollten sich einfach nur schämen.“