Überlebende des Hamas-Massakers vertritt Israel beim Song Contest

Eine Überlebende des Hamas-Massakers wird Israel beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz vertreten. Die 24 Jahre alte Yuval Raphael setzte sich am Mittwochabend im Finale der Fernsehshow "Hakochav Haba" ("Der nächste Star") gegen weitere Kandidaten durch. Sie ist israelischen Medien zufolge ein Neuling in der Musikbranche.

Bei der Ausscheidung reüssierte sie mit dem Bond-Song "Writing's on the Wall" von Sam Smith. Das Lied, mit dem die Sängerin beim ESC antreten wird, soll israelischen Medien zufolge im kommenden Monat ausgewählt werden.