ESC-Finaleinzug: Buhrufe gegen Israel - im ORF nicht zu hören

Nach einer Kostümprobe am selben Tag gab es bereits mehrere internationale Medienberichte über massive Buhrufe. Zu Aftonbladet sagte die 20-jährige Sängerin aus Israel, dass der Aufschrei sie nicht betreffe. „Es gibt auch viel Unterstützung, und ich konzentriere mich darauf und auf all die Liebe, die ich bekomme“, sagte sie. Nach der Verkündung des Zuschauervotums wurde aber klar, dass das europäische Fernsehpublikum den israelischen Beitrag "Hurricane" im Finale sehen will, das am Samstag um 21 Uhr (ORF 1) ausgestrahlt wird.

Proteste in Malmö

Vor dem Beginn des 2. Halbfinales hatten sich in der Innenstadt von Malmö viele Tausend Menschen, um an einem antiisraelischen Marsch teilzunehmen. An der Spitze des Zuges, bei dem die altbekannten Parolen wie "From the River to the Sea - Palestine will be free" oder "Boycott Israel" gerufen wurden, fand sich auch "Fridays for Future"-Ikone Greta Thunberg mit Palästinensertuch.

Die Demonstrierenden zogen vom Hauptplatz der heurigen ESC-Ausrichterstadt gen Süden, um gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest zu protestieren. Die Organisatoren des Zusammenschlusses "Stoppa Israels" haben dabei auch für Samstag Großdemonstrationen gegen Israel angekündigt und sprechen dabei von 30.000 Teilnehmenden, die sie erwarten.