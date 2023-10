Massaker in Israel: Überlebende sprechen über Horror

"In meinem Kopf sind Bilder von verbrannten Körpern"

Vier Stunden lang harrte er nach eigenen Angaben in der heißen Negev-Wüste auf dem Sandboden aus, stellte sich tot. Dabei habe er miterleben müssen, wie um ihn herum Menschen lebendig in Autos von den Angreifern verbrannt wurden. "In meinem Kopf sind Bilder von verbrannten Körpern", sagt Nathan. Wo seine Frau jetzt ist, wisse er nicht. Er gehe aber davon aus, dass sie mit rund 150 weiteren Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurde.

Ein Freiwilliger des Rettungsdienstes Zaka spricht nach dem Massaker von einer kilometerweiten Verwüstung im Grenzgebiet. Neben dem Festival richteten die Angreifer in mehreren israelischen Ortschaften ein Blutbad an. "So eine Masse an Leichen, eine Leiche und noch eine Leiche und noch eine Leiche", sagt Avigdor Stern. Der 39-Jährige ist einer von Hunderten Freiwilligen des Rettungsdienstes, die seit Tagen helfen, die Toten vollständig zu bergen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen.

Es seien so viele gewesen, dass die Leichensäcke nicht ausgereicht hätten. Sie mussten aus ganz Israel angefragt werden. "Es waren Lkws voller Leichen", beschreibt Stern die Szenen vor Ort.