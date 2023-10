Rave-Massaker in Israel: Wenn der Dancefloor zur Todeszone wird

Gemeinsam tanzen, feiern, eine gute Zeit haben, den Alltag einmal zur Seite schieben. Deswegen geht man auf Partys, unter Leute, in die Diskothek, auf ein Musikfestival oder Konzert. Um zusammen eine gute Zeit zu haben, dafür sind vergangenes Wochenende etwa 3.500 Menschen in die israelische Negev-Wüste gepilgert. Dort wurde am Abend des 6. Oktober – etwa fünf Kilometer von der Sperranlage um den Gazastreifen entfernt – zum Open-Air-Rave geladen.

Unter dem Titel „Supernova Sukkot Gathering“, benannt nach dem gleichnamigen jüdischen Feiertag (Laubhüttenfest), war vonseiten der Veranstalter – der Rave ist ein Ableger der Festivalreihe „Paralello Universo“, die vor knapp 20 Jahren in Brasilien gegründet worden war – ein ausgelassenes Wochenende mit „Freunden, Liebe und unendlicher Freiheit“ angekündigt worden. Und mit viel Musik von Goa- und Techno-DJs.

Das Festival wurde nur zwei Tage vor Festivalbeginn auf das Areal bei Re’im verlegt, nachdem der ursprüngliche Veranstaltungsort ausgefallen war. Der Standort wurde den Teilnehmern erst wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt, was bei solchen Open-Air-Events nichts Außergewöhnliches.

Die Hamas-Kämpfer, die sich im nur unweit vom Festivalgelände befindlichen Gazastreifen akribisch auf den Terrorangriff vorbereiteten, wusste natürlich davon und richtetet mit Sonnenaufgang, als zu diesem Zeitpunkt am Festival noch getanzt wurde, 260 Besucher mit Granaten, Maschinengewehren und Panzerfäusten hin.