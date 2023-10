Nach Berlin: Auch in Wien wird Pro-Palästina Demo untersagt

Eine Durchführung der Demonstrationen stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, hieß es von der Polizei zur Begründung. „Unsere Versammlungsbehörde nimmt in ihrer Begründung sowohl Bezug auf die aktuelle Lage in Nahost und Straftaten bei vergleichbaren Versammlungslagen in der Vergangenheit als auch den Ereignissen am letzten Wochenende in Berlin“, hieß es weiter.

Die österreichische Polizei zog jetzt nach, wenngleich in dem Zusammenhang einmal mehr betont wurde, dass das Recht sich zu versammeln ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht ist. Eine Untersagung bzw. eine Auflösung sei nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig. Dies wäre der Fall, wenn die Kundgebung gegen Strafgesetzte verstößt od. wenn dadurch die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet ist. D.h. es muss konkrete Hinweise geben, dass eine Straftat bevorsteht oder erhebliche Teile der Bevölkerung in Furcht versetzt werden.