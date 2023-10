Von Hamas entführter Österreicher wurde tot aufgefunden

Am Mittwoch bestätigte das Außenministerium, was wohl viele schon befürchtet hatten: Unter den hunderten Todesopfern der Terroranschläge in Israel ist ein Österreicher. "Wir haben die traurige Pflicht bekannt zu geben, dass einer der drei vermissten österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger tot aufgefunden wurde. Er wurde Opfer des brutalen Großangriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel", heißt es in einer Aussendung des Außenministeriums.

Die Familie des Toten habe mit dem Ministerium Kontakt aufgenommen. "Wir verurteilen den barbarischen Terror der Hamas auf das Schärfste. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden", so das Außenministerium weiter.