Rettung von Österreichern aus Israel scheitert an kaputter Hercules-Maschine

Die Hercules-Maschine des Bundesheeres, die heute von Oberösterreich aus Richtung Tel Aviv starten sollte, bleibt am Boden.

Wie der KURIER erfuhr, sind derzeit Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr auf dem Rollfeld. Im Cockpit soll ein Kontrolllämpchen angegangen sein, das eigentlich nicht aufleuchten sollte.

Das Bundesheer meldet sich schließlich rund drei Stunden nach dem eigentlich geplanten Abflug zu Wort: "Aufgrund eines nichtvorhersehbaren technischen Defektes kann die Hercules C-130 derzeit nicht zu den Evakuierungsflügen starten. Die Techniker der C-130 Staffel arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Es wird gerade mit Hochdruck an einer Alternative gearbeitet. Seitens des Verteidigungsministeriums bereiten militärische Krisenunterstützungsteams derzeit Vorort alle weiteren Evakuierungswege vor. Entsprechende Informationen werden separat an die Betroffenen übermittelt."

Niemand wird im Stich gelassen

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) meldete sich zu Wort:“ Klar ist, wir lassen niemanden im Stich. Dieser Vorfall zeigt nun umso mehr, dass der Aufbau des österreichischen Bundesheeres notwendig und längst überfällig ist. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein."

Die Maschine sollte laut dem Sprecher des österreichischen Bundesheeres, Michael Bauer, eigentlich um 10.30 Uhr von Linz aus nach Zypern starten und von dort auch dann einen Pendelverkehr vornehmen. Mit an Bord sind das Jagdkommando und Heerespsychologen.

➤ Mehr lesen: Österreich organisiert doch Evakuierungsflüge aus Israel