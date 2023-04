"Hercules"-Nachfolge wird frühestens Anfang 2024 fixiert

Seit 40 Jahren im Einsatz

Ersetzt werden sollen die drei Maschinen durch vier oder fünf neue. Militärische Anforderung sei es, dass zwei gleichzeitig in der Luft sein können, das wäre bei technisch weniger anspruchsvollen Modellen schon mit vier Stück möglich, bei anderen erst bei fünf. Nicht ausschließen wollten sowohl Tanner als auch Hofbauer, dass die "Hercules"-Nachfolger gebraucht gekauft werden könnten, so wie ich die aktuell eingesetzen Maschinen vor 20 Jahren gebraucht von der Royal Airforce aus Großbritannien kamen. "Ich präferiere aber neue Maschinen, denn die Flugzeuge sollen 40 Jahre halten und nicht 20", betonte Hofbauer.

Die C-130 zu ersetzen, sei "ein vergleichsweise leichtes Unternehmen", so Hofbauer. Was allerdings getan werden müsse, ist in Hörsching einen neuen Hanger zu bauen. "Wir wollen ja nicht, dass dann die Nase oder das Heck aus dem Hangar rausschaut", sagte Hofbauer. Das heiße aber nicht, dass man ein Angebot ausschlagen würde, sollte eine Lieferung möglich sein, bevor die neuen Hangar bereit stehen.