Österreich organisiert doch Evakuierungsflüge aus Israel

Rund 8.000 Österreicherinnen und Österreicher leben in Israel, mehr als 200 seien als Reisende gemeldet. Die österreichischen Behörden versuchen, "mit allen Kontakt zu halten", so Schallenberg gestern im Ö1-Morgenjournal, der betonte, dass ein mobiles Krisenteam des Außenministeriums nach Tel Aviv unterwegs sei, um die österreichische Botschaft in Israel zu verstärken.

Auch sei ein Krisenteam am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv im Einsatz. Schallenberg appellierte an alle sich in Nahost aufhältigen Österreicher, die Nachrichten zu verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

"Situation weiterhin angespannt"

"Meine dringende Bitte an alle Österreicher ist: Bitte Nachrichten verfolgen, Anweisungen der Behörden in Israel befolgen und sich genau informieren, wie die Situation im Land ist, weil die kann sich laufend ändern", sagte Außenminister Schallenberg, der zu den kriegsähnlichen Zuständen im Land sagte: "Wir müssen davon ausgehen, dass das noch schlimmer wird, bevor es besser wird. (...) Die Situation ist weiterhin wahnsinnig angespannt und volatil."