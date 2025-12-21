Wien-Holding-Chef soll entmachtet werden: Gollowitzer vor Abgang

92,6 Prozent: Mit überraschend großer Zustimmung wurde Kurt Gollowitzer vor wenigen Wochen in seinem Amt bestätigt. In jenem als Präsident der Wiener Austria, wohlgemerkt. Es dürfte in absehbarer Zeit wohl das einzige Erfolgserlebnis des 53-jährigen gebürtigen Burgenländers bleiben.

Denn in seinem Brotjob als Geschäftsführer der städtischen Wien Holding gilt er seit geraumer Zeit als Ablösekandidat. Jetzt, zum Jahreswechsel, soll es tatsächlich so weit sein: Dem Vernehmen nach wurden Gollowitzer Holding-intern schon alle wichtigen Agenden entzogen. Er sei nur noch für Bereiche wie Events und Rechnungswesen zuständig. Alle anderen Bereiche verantworte nun Co-Geschäftsführer Oliver Stribl. Gollowitzer verhandle unterdessen sein Ausstiegspaket. Das wurde dem KURIER am Wochenende von mehreren Seiten bestätigt.

"Allerhöchste Zeit" Seit SPÖ-Stadträtin Barbara Novak im Sommer dieses Jahres die Finanz- und Wirtschaftsagenden – und damit die politische Verantwortung für die Wien Holding – übernommen hat, erwarten sich Insider, dass sie in der Holding „aufräumt“. Es sei dafür auch „allerhöchste Zeit“, wird in höchsten roten Rathauskreisen hinter gar nicht so vorgehaltener Hand gemurrt.

Vor allem bei Großprojekten hat die Holding-Führung konsequent versagt: Die sogenannte Event-Arena in Neu Marx, die eigentlich schon in Betrieb sein sollte, wartet immer noch auf ihren Spatenstich. Die Verzögerung ist der Hauptgrund dafür, dass der Song Contest in der in die Jahre gekommenen Stadthalle stattfinden muss. Spekulationen über Zukunft Wie es für Gollowitzer weitergeht, darüber wird heftig spekuliert. Als möglich gilt, dass er sich bei der „ASFINAG Maut Service GmbH“ bewerben wird. Dort ist derzeit die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers öffentlich ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 15. Jänner. Pikant: Zuletzt galt auch sein Kollege Stribl, der bei der Holding ebenfalls vor dem Absprung stehen könnte, als Kandidat für den Asfinag-Posten.