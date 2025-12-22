70. Song Contest: 2.000 Menschen bewarben sich fürs Rumstehen

2.000 Menschen wären beim Eurovision Song Contest von Wien gerne herumgestanden - auf der Bühne. So bewarben sich 2.000 Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Sänger aus aller Welt auf die 30 Jobs als Stand-Ins beim 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle. Dabei geht es ehrlichweise auch nicht ausschließlich ums Herumstehen, dienen die Performer während der Proben für das Megaevent doch als vollständiger Ersatz für die eigentlichen Acts.

So nehmen die 30 Stand-Ins für die Kamera-, Licht- und Soundtests die Position der 35 Nationenvertreter ein. Dabei müssen auch die Choreografien der einzelnen Länder umgesetzt werden, um die technischen Abläufe im Detail zu verfeinern, bevor dann die eigentlichen Länderdelegationen für die finalen Probewochen eintreffen.

2.000 Bewerbungen auf 30 Jobs

Von den 2.000 Bewerberinnen und Bewerbern aus aller Welt wurden nun 650 zum Vorsprechen nach Wien geladen. Hier mussten die Tänzerinnen und Tänzer binnen 30 Minuten eine Choreografie lernen und diese vortanzen. Die Singenden indes mussten mit verschiedenen Nummern ihre Bandbreite unter Beweis stellen.