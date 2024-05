Song Contest-Party im Schatten des Nahostkriegs

Immer wieder pocht der Eurovision Song Contest auf seinen unpolitischen Charakter. Dass dieser eine Illusion ist, zeigt sich immer wieder. Aber am deutlichsten in diesem Jahr. Am Dienstag beginnt das Spektakel mit dem ersten Semifinale. Noch selten ist weniger die Musik im Mittelpunkt gestanden als diesmal, und der Grund tritt am Donnerstag beim zweiten Halbfinale an: Eden Golan tritt für Israel im Länder-Singbewerb an.