"Solchen Fall hatten wir noch nie": Polizei ermitteln wegen "Vorfalls" beim ESC

Wegen eines "Vorfalls" am Rande des Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö hat die schwedische Polizei Ermittlungen aufgenommen. Einem Mann würden Drohungen gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Veranstaltungsorts Malmö Arena vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.