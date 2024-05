Eurovision Song Contest: Verwirrung um Abwesenheit des Niederländers Joost Klein

Noch ist unklar, was konkret vorgefallen ist, aber das Ganze hat möglicherweise Sprengkraft Der niederländische ESC-Kandidat Joost Klein fehlte am Nachmittag in der Malmö Arena bei der eigentlich obligatorischen Probe für das Finale des größten Musikbewerbs der Welt.

Zusammenhang mit dem Antreten Israels wird vermutet

Bereits bei der gestrigen Pressekonferenz nach dem 2. Halbfinale hatte Klein mehrere Spitzen gegen die israelische Kandidatin Eden Golan gesetzt. Als diese zögerte, die Frage eines Journalisten zu beantworten, ob sie mit ihrem umstrittenen Antreten in Zeiten des Gaza-Krieges nicht eine Gefahr für die anderen Künstler und das Publikum darstelle, rief Joost Klein "Warum nicht?" in den Raum. Zugleich versteckte er sich - nahe der israelischen Delegation sitzend - demonstrativ immer wieder unter der niederländischen Flagge. Laut dem schwedischen Aftonbladet hatte sich Klein bereits Anfang der Woche geweigert, zusammen mit Eden Golan für ein Foto zu posieren.

Der Antritt Israels ist in Malmö heftig umstritten. In der Halle wurde Eden Golan immer wieder von Teilen des Publikums ausgebuht, und in der ESC-Woche sind zahlreiche Protestveranstaltungen in Malmö gegen die Zulassung Israels zum Bewerb angesetzt. Dazu zählte auch ein Demonstrationszug am Donnerstag mit Tausenden Teilnehmenden, darunter "Fridays for Future"-Ikone Greta Thunberg. Ein weiterer soll am Finaltag folgen.