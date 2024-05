Song Contest 2024: Entzweit durch Musik

Es war ein Song Contest der bitteren Pointen. Die vorletzte davon war, dass sich das durchpolitisierte Wettsingen am Schluss in die neutrale Schweiz flüchtete.

Die letzte war, dass der Gewinner Nemo dann auch noch den ESC-Siegerpokal zerbrach. Ein besseres Bild dafür, was heuer mit dem Song Contest in Malmö passiert ist, hätte man nicht erfinden können.

Es war eine Veranstaltung der unschönen Szenen, was nicht so schlimm klingt, für den Song Contest aber existenzgefährdend ist – nämlich für das, was er sein will, eine freundliche Feier dessen, was Europa ausmacht.