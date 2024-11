"Deutschförderklassen bringen wenig"

Es mangelt an sprachlichen Vorbildern, sowohl innerhalb der Familie als auch im sozialen Umfeld. Im Allgemeinen ist es ratsam, dass Eltern in ihrer Erstsprache bleiben und diese konsequent mit ihren Kindern sprechen. Eine solide Erstsprache ist das Fundament, auf dem andere Sprachen erlernt werden können – schriftlich wie mündlich.

Würde ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr die Situation verbessern?

Ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr könnte helfen, da die Kinder dadurch früher mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen. Es gibt Fälle, in denen Kinder erst mit fünf Jahren zum ersten Mal Deutsch hören – das ist viel zu spät. Allerdings darf man sich davon keine Wunder erwarten. Neben einem zusätzlichen Kindergartenjahr braucht es gezielte Sprachförderung. Dafür sind die Gruppen in den Kindergärten oft zu groß, und es fehlt an Personal und speziell ausgebildeten Sprachförderkräften. Meiner Meinung nach bräuchte es ein einheitliches, überarbeitetes Sprachförderkonzept in den Kindergärten. Spracherwerb gelingt nur, wenn Kinder die Möglichkeit haben, die Sprache aktiv auszuprobieren und im Austausch zu verwenden.

Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land?

Es handelt sich weniger um ein Stadt-Land-Gefälle als um Unterschiede innerhalb der Städte, beispielsweise in Wien. In manchen Bezirken sind sehr viele Kinder mit nicht deutscher Erstsprache vertreten. Hier wird der Spracherwerb schwieriger, da die Kommunikation unter den Kindern häufig in deren Erstsprache stattfindet, verständlicherweise aus der Sicht der Kinder. Es findet keine systematische Sprachförderung statt, sondern man versucht lediglich, die Kinder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist sehr herausfordernd, besonders angesichts fehlender finanzieller Mittel und des Personalmangels.