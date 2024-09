Unterrichten in Favoriten: Eine Lehrerin erzählt über ihren Alltag

Ilkay Idiskut: Die 1989 in Wien geborene Volksschullehrerin unterrichtete in einer Schule in Favoriten, in der Kinder aus unterschiedlichen Nationen gemeinsam lernen. Nach ihrer Karenz unterrichtet sie in einer Schule in Ottakring.

Dokumentarfilm: Die Filmemacherin Ruth Beckermann begleitete eine Klasse drei Jahre lang. In der preisgekrönten Doku „Favoriten“ begleitet die Regisseurin die Kinder beim Lernen, Streiten, beim Ausflug in den Stephansdom und in die Moschee sowie beim Lachen und Weinen.

Kinostart: 19. September