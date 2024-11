Bücher, Spiele, Reime: Tipps zur Sprachförderung

Eltern können Sprache spielerisch fördern, zum Beispiel mit Liedern, Reimen, Fingerspielen und Bewegungsspielen, die sie leicht im Internet finden. "Alles, was rhythmisch und interaktiv ist, erleichtert das Lernen. Besonders hilfreich sind Wimmelbücher, da sie Kinder zum Erzählen animieren. Klassiker wie „Die Raupe Nimmersatt“ oder „Elmar der Elefant“ eignen sich hervorragend. Auch gereimte Bücher fördern durch ihren Rhythmus den Spracherwerb. Wichtig ist, dass die Geschichten einen Bezug zum Alltag der Kinder haben, da diese so leichter in die Erzählungen eintauchen können", sagt Fanni Marie Freudenthaler Expertin für kindliche Sprachentwicklung und Gründerin von „Fanni & Nanni“ im KURIER-Interview.