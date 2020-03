Corona, Kids, geschlossene Schulen: So geht alles gut unter einen Hut?

Liebe Eltern,

jetzt ist es fast soweit. Der Bundeskanzler hat angekündigt, dass Schulschließungen vorbereitet werden. Wir können uns also darauf einstellen, dass wir demnächst viel Zeit mit unseren Kindern verbringen werden. Oder dass wir zumindest für gute Beschäftigung sorgen müssen. Vorab hat der KURIER schon mal zusammengefasst, wie wir uns um unsere Kinder kümmern, wenn die Schulen geschlossen sind. Vielleicht haben wir Eltern Glück und können von zu Hause arbeiten, eine gute Gelegenheit, um die Betreuungspflichten zwischen beiden Eltern aufzuteilen, wenn es sie gibt, denn die Großeltern sollten nicht so sehr eingesetzt werden. In den nächsten Tagen werden wir mit verschiedenen weiteren Experten reden, alle unsere Berichte findet ihr unter www.kurier.at/family.

Unsere Kinder werden eine Menge TV, Netflix & Co. schauen, wir sollten uns daher über die besten Filme und Serien austauschen und über Podcasts und Spiele (Diese Spiele zählen übrigens zu den besten.)

Was hilft uns beim Lernen? Es wird übrigens nicht nur darum gehen, die Zeit irgendwie herumzubringen, sondern auch, die entgangene Schulzeit auszugleichen. Die Schulen wurden vom Bildungsminister ersucht, Lernmaterialien vorzubereiten und online weiterzuarbeiten. Das könnte der große Moment für das "Flipped-Classroom-Konzept" werden, dass sich die Schüler in Videos den Stoff anhören statt vom Lehrer zu hören. Auch da gibt es viel Material von uns, etwa die besten Mathe-YouTuber und andere coole Lern-Channels.

Das Wichtigste ist aber, dass wir Eltern den Überblick, die Nerven und den Humor bewahren. So können wir die Zeit zu Hause für etwas nützen, das wir jedes Jahr um diese Zeit planen: das große Ausmisten und Ausräumen. Loslassen von Dingen passt gut in diese Zeit, in der wir - wenn auch unfreiwillig - unser Leben auf den Kopf stellen. Machen wir also das Beste daraus.