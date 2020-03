"Wuhan Shake": Chinesisches Video von alternativem Handschlag geht viral

90.000 Infektionen

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ist zu Wochenbeginn weltweit auf mehr als 3.000 gestiegen. In 68 Ländern wurden am Montag fast 90.000 Infektionen verzeichnet. In China stieg die Zahl der Todesopfer um 42 auf 2.912. Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Volksrepublik liegt mittlerweile bei mehr als 80.000.

China bekommt die Coronavirus-Epidemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) dennoch immer besser in den Griff. Am Sonntag seien nur 206 neue Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Das sei die niedrigste Zahl seit dem 22. Jänner.