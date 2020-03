"Cleanfluencer" im Trend wie nie

Skurril, wie einfach es manchmal sein kann. Auf Seite 213 lautet der zweite ihrer dort präsentierten fünf Sicherheitstipps: "Wenn ihr Reinigungsmittel benutzt, lest und befolgt immer die Herstellerhinweise."

Das leuchtet ein. Und ist doch unglaublich: Sophie Hinchliffe hat es geschafft, mit Tipps wie jenem knapp drei Millionen Menschen dazu zu bewegen, ihr auf Instagram zu folgen. Jetzt hat "Mrs. Hinch", wie sie sich in den sozialen Medien nennt, ein Buch herausgebracht. Die deutsche Übersetzung mit dem Titel "Putz dich glücklich" erscheint am kommenden Montag. Der perfekte Zeitpunkt: Draußen riecht es bereits nach Frühling, in den Häusern der Menschen wird daher der Frühjahrsputz wieder zum Thema.