Verlängerte Sperren der (Kinder-)Theater: Achtung! Fertig! L…

So gut ein bis zwei Mal in der Woche kommt ein winzig kleines Grüppchen – getestet, maskiert und in elefantengroßem Abstand im MuseumsQuartier in den Dschungel Wien. Für jene, die „ihn“ nicht kennen, nein, hier ist kein Wald aus Bäumen und anderen Pflanzen gemeint, sondern so heißt das Theaterhaus für junges Publikum. Stücke sind fertig geprobt. „Geisterpremieren“ nennt der Dschungel sie. Anwesen eine Handvoll Menschen wie die künstlerische Leiterin, die Dramaturgin, Mitwirkende der jeweiligen Produktion, die eben hinter und rund um die Bühne aktiv waren … und der Kinder-KURIER-Journalist sind meist dabei.

Es gibt Länder mit offenen Theatern

Auch wenn die heimische Politik – im Gegensatz zu anderen Ländern etwa Frankreich, Luxemburg, Kroatien, Indien – Kultur zugesperrt hält, wird natürlich Kultur produziert. Zum einen kannst du Theater ja nicht wie Licht mit einem Schalter wieder aufdrehen und zum anderen ist’s doch auch so, dass du als Künstlerin und Künstler ständig dranbleiben musst. Das ist doch wie wenn du ein Instrument spielst, du musst es doch täglich oder wenigstens regelmäßig spielen, auch wenn du nicht auftrittst. Diese Seite schildert die Dschungel-Direktorin Corinne Eckenstein aber genauso wie das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Kultur, ins Theater zu gehen und in andere oder auch ihre eigenen Welten in künstlerisch verarbeiteter Form auseinander zu setzen. Sie war übrigens vor kurzem bei einem Theaterfestival in Frankreich – Momix in Kingersheim (Alsace). „Egal, was passiert, egal wie dieses Virus unser Leben verändert: Um die Lebensqualität, um die geistige und emotionale Gesundheit der Kinder lohnt es sich doch zu kämpfen", so Eckenstein, die immer wieder auch ganz schön heiß ist, dass Kultur so (fast) überhaupt nicht mehr thematisiert wird.