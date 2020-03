Theatergruppe streamt Stücke gegen die Einsamkeit

Jedes Stück wird 48 Stunden lang – kostenlos und ohne Passwort – auf der Homepage (http://aktionstheater.at/) zur Verfügung stehen.

Los geht’s am 16. und 17. März mit „Wie geht’s weiter“. Der weiter Spiel- sprich Streaming-plan:

18./ 19. März: Pension Europa

20./21. März: Kein Stück über Syrien

22. März – weil Sonntag das lustiger: Immersion wir verschwinden

23./ 24. März: Wunderbare Zerstörung des Mannes

25./ 26. März: Ich glaube

27./28. März: Swing. Dance to the Right

29. März: Immersion wir verschwinden

Aufgenommen wurden alle – auch die meisten anderen – Stücke (bei mindestens einer Aufführung) mit mindestens drei Kameras, manchmal auch mit fünf – und von Profis geschnitten.