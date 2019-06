Aktionstheater Ensemble fragt sich: Wie geht es weiter?

Die Ibiza-Affäre zieht weite Kreise. Die damit verbundene Empörung inklusive Regierungsauflösung beeinflusste auch das neue Theaterstück des Aktionstheater Ensembles. Viel habe Martin Gruber, Gründer und Leiter der schnellen politischen Eingreiftruppe bei „Wie geht es weiter – die gelähmte Zivilgesellschaft“ aber nicht uminszenieren müssen. Denn am politischen Machismo arbeitet sich der 52-jährige Theatermacher ohnehin seit nunmehr 30 Jahren ab. Geändert bzw. aktualisiert wurde dann aber trotzdem noch die eine oder andere Passage.

Und so weht beim Jubiläumsstück, das am Mittwoch im Werk X Wien-Premiere hatte, auch immer wieder eine Brise Ibiza durchs Theater. Man hört das berühmt-berüchtigte "zack, zack, zack". Die Schauspielerin Michaela Bilgeri sagt immer wieder "Genug ist genug". Aber ein bisschen mehr geht immer... Nachdem sie beschrieben hat, wie sie in jungen Jahren zu ihrem Orgasmus gekommen ist, legt sie die Themen, fest, über die es in der kommenden Stunde gehen soll: "Umweltschutz ist ein Riesenthema bei uns. Soziale Gerechtigkeit ist ein Riesenthema bei uns. Afrika ist ein Riesenthema bei uns. Selbstbefriedigung ist ein Riesenthema bei uns." Danach bittet sie ihre Schauspielkollegen auf die Bühne: Maria Fliri, Andreas Jähnert, Thomas Kolle, Fabian Schiffkorn und Benjamin Vanyek.