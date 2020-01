Vordergründiges Lachen, untergründige Empathie-Losigkeit

Wer will mich?

Die dritte im Bunde ist Kirstin Schwab – wie in fast allen Stücken dieser mittlerweile gehypten, mehrfach ausgezeichneten gemeinsam und tiefschürfenden Gruppe tragen die Darsteller_innen auch ihre echten Vornamen als Bühnenfiguren. Was damit zusammenhängt, das das jeweils zusammengestellte Ensemble mit dem Regisseur und Vater der Gruppe gemeinsam das Stück und dessen Texte entwickeln und dabei viele persönlichen Momente einbringen. Kirstin scheint noch am ehesten echt zu leiden – darunter, dass sie von den beiden anderen nicht nur nicht wirklich gemocht, sondern nicht einmal richtig wahrgenommen wird. Selbst, dass sie sich komplett entblößt, bringt keine Abhilfe. Gegen Ende werden auch alle fast sprachlos. Und das drückt sie in einer anderen Sprache aus. Die Textzeilen des letzten Songs der Band Dun Field Three (Andreas Dauböck, Klaus Hämmerle, Michael Lind, Ernst Tiefenthaler, Emanuel Preuschl), zeigt sie in Gebärdensprache.