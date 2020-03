Aus der Realität verschwinden...

Martin komplettiert das Schauspiel-Trio. Er erzählt allerdings über weite Strecken die Geschichte eines anderen. Und der kam von allen am höchsten. Eingeladen zu Dreharbeiten im Himalaya. Wo er allerdings davon lebte, am Rande dabei gewesen zu sein. Denn nicht einmal einen Satz durfte er im Film sagen. Aber dafür habe er ein echtes Erlebnis gehabt, indem er einem anderen Beteiligten mit einem Eisbeutel für die Wunde am Knie helfen habe können. Und das berührt ihn sichtlich, erlebbar. Als Kontrapunkt zum Verschwinden in den virtuellen Welten – auch der doch virtuellen des realen Zuspruchs vom Publikum. Von dem die eine oder der andere von Michaela durch Fingerschnipsen wieder ins reale Zuschauer_innen-Dasein geholt wird, wenn er oder sie gedanklich verschwindet.