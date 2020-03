Kinderzimmer werden Theaterbühnen

Theater im Kinderzimmer

Das Theater der Jugend gab nun ekannt, dass die Inszenierung des bekannten Jugendstücks „Frühlings Erwachen“ nach Frank Wedekind für diese Spielzeit abgesagt und auf die nächste Saison verschoben werden muss.

Weil reale Theaterbesuche natürlich jetzt – und möglicherweise in dieser Größe auch noch länger – nicht möglich sind, hat sich die pädagogische Abteilung des Theaters der Jugend so manches einfallen lassen. Im Gegensatz zu anderen Häusern werden nicht Stücke ge-streamt, sondern Kinder- oder andere -Zimmer oder Ecken der Wohnung sollen sich in Theaterbühnen verwandeln. Über YouTube und verschiedene Social-Media-Kanäle ( Facebook und Instagram) werden einerseits Schauspieler_innen Geschichten vorlesen oder erzählen. Die erste ist schon im Netz: Abiyoyo ( Südafrika) erzählt von Soffi Schweighofer.