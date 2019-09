Mit Papagena auf der Jagd nach der Fledermaus

Die beiden Musik-Singspiele werden immer wieder schräg und witzig miteinander vermischt. Schon zu Beginn nach dem bunten Empfang im Foyer geht’s gemeinsam in den ZuschauerInnen-Raum. Während die Kinder sich auf den samtroten Sitzen platzieren, tauchen in Logen zwischen den Publikumsreihen und auch auf der Bühne Figuren aus „ Fledermaus“ und „Zauberflöte“ auf, mitunter auch in sehr verfremdeter Version, etwa „ Fledermaus“-Personal als zwei Möchtegern-Rapper mit T-Shirts „Best“ und „Friends“, Goldkappe und so manch anderen Accessoires, die Klischee-Rapper so an sich haben. Und immer wieder taucht – ein wenig geheimnisumwittert – jemand in Fledermaus-kostüm auf.