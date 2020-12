Digitale Theater-"Ladenhüter" animieren Kids zum selber drehen

„Ladenhüter“ – eine Bezeichnung für Dinge, die sich nicht so gut verkaufen, eben in den Schubladen von Geschäften liegen bleiben. Oder auch für das Gefühl, niemand beachtet, alle übersehen dich. Es ist aber auch der Titel des – geplanten – jüngsten Stücks der schallundrauch agency. Eigentlich, so die Theater-, Tanz-, Performance-Gruppe seien so manche Ladenhüter ja die heimlichen, die wahren Stars an Objekten.

Und so kramt Gaby in den Schubladen des Büros der Gruppe, zeigt ein Triangel, das es dann ebensowenig in eines der Stücke geschafft hat wie ein ganz besonderer Zauberstab. Und zwar in einem Video, in dem sie mit einer Art Federboa, die sie aus einer anderen Schublade hervorkramt, zu tanzen beginnt.