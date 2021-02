Vom Verschwinden des Theaters – oder wird gar alles Theater?

Ganz andere Wege rund um die nur kurz unterbrochene fast einjährige Sperre jeglicher Theaterbetreibe geht eine junge Gruppe experimenteller Theaterleute rund um „phunkenwerk – Kollektiv für transdisziplinäre Theaterkunst“. In einem langen Zoom-Meeting mit dem Kinder-KURIER erzählen Melina Marcher, Lara Kofler und Pablo Trujillo Tobaria, dieser scheinbar auf einem rotplüschigen Sitz in einem leeren Theater, aus Cali in Kolumbien mit dabei, von ihrer demnächst anlaufenden Metatheater-Produktion „Wir brennen“. Mittwochabend das erste Posting auf Social Media mit der Ankündigung einer geheimnisumwitterten Premiere am 19. März.

Das Gespräch ist insofern eine Gratwanderung, weil es vertraulich ist und nicht zu viel verraten werden soll. Jedenfalls wollen die Phunkenwerker_innen, zu denen neben den Genannten noch Marina Đorđević, Dagmar Moravec, Elisabeth „Lilli“ Schwarz und Michael Zellner gehören, das Verschwinden des Theaters sichtbar – und wenn geht – auch spürbar machen. Also eine Art Quadratur des Kreises.

„Für uns ist am Theater vor allem auch die Körperlichkeit wichtig. Das Spüren. Mit Postings auf Instagram und Facebook wollen wir, dass Leute einerseits diese Abwesenheit, andererseits aber auch die Erinnerung an Theatererlebnisse nicht nur wahrnehmen, sondern auch körperlich spüren.“