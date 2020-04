Aus einer Art Proben-Tagebuch für „Die guten Tage“

Grenzenlos hat Grenzen

Trotz dreiwöchiger Isolation und digitaler Proben erreichen wir in unserer künstlerischen Arbeit einen Punkt: Die Stückentwicklung ist so weit fortgeschritten, dass der vermeintlich grenzenlose digitale Raum für uns seine Grenze erreicht, da in ihm eine intensive Endprobenphase nicht möglich ist. Wir brauchen die Bühne, einen gemeinsamen Raum, denn Theater ist und bleibt immer direkte soziale Interaktion: Der Spieler*innen untereinander, der Darstellenden mit dem Publikum, der Regie mit dem Team, der Institute mit ihrem Publikum. Nun ist klar: Es gibt in dieser Spielzeit keine Aufführungen mehr. Unklar ist, wann wir das Stück fertig produzieren können, sodass es in der nächsten Saison vor Publikum gespielt werden kann. Wir warten und harren aus, bis „Die guten Tage“ kommen.