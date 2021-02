Mobiles Burg-Kinderstück: Alien verhilft Außenseiterin zu Stärke

Alle anderen sind Puppen - und eine Maske

Diese Entwicklung zur aufgeweckteren Lisa lässt die Max-Reinhardt-Seminar-Studierende Pia Zimmermann durchaus miterleben. Anfangs gibt sie die sehr unsichere und nach und nach die selbstbewusster werdende Lisa. Ihr Bühnenkollege, der MUK-Student Wendelin Weißenberger führt die unterschiedlichsten Puppen: Typ 1 und 2 am Spielplatz, die von einer Rapper-Karriere träumen, aber nur Schwächere suchen als sie selbst sind, bestehen nur aus ihren Köpfen – und die sind Klappmaul-Stoff mit Latex überzogen, die Eltern, die lange nur auf der Couch knotzen bestehen nur aus Köpfen und Oberkörpern, zwei Lisa ärgernde Mitschülerinnen sind kleine Püppchen, die Lehrerin ist eine Maske, die sich der Puppenspieler aufsetzt. Walters Körper ist ein greller Stretch-Stoff, seine Kolleg_innen sind kleine, bunte kentmasse-artige Wesen, die gemeinsam auf Drahtbäumen kurz auftauchen. Leider sind ihre Gesichter mit unterschiedlich vielen Augen praktisch nicht wahrzunehmen. Da bräucht’s ein paar Momente länger, die sie in Erscheinung treten dürften.

Die Stimmen der anderen Figuren kommen vom „Band“, wie es früher hieß, heute natürlich längst aus dem Sound-Computer – aufgenommen von Burgtheater-Größen Birgit Minichmayr und Klaus Maria Brandauer.

In anderen Versionen des Stücks, das vor mehr als einem halben Jahrzehnt geschrieben wurde – wobei der Alien sich wundert, wieso alle in der Schule sitzen und nicht jede und jeder zu Hause am Computer lernt -, so der Regisseur seien alle Rollen von Menschen gespielt worden. Aber das Burgtheater wollte eine Version mit Puppen – ist auch leichter mobil – und billiger.

So habe er – gemeinsam mit Bettina Franz – die sehr unterschiedlichen Figuren erschaffen. Die ja im Grunde genommen auch „nur“ im Kopf von Lisa auftreten – und nicht nur Alien Klakalnamanazdta, pardon, Walter. Die mobilen hohen Kulissenteile, die sich mit wenigen Handgriffen unterschiedlich aufgeklappt zu Wohn- oder Klassenzimmerwänden, zum Spielplatz oder dem Wald umstellen lassen, sind in der Höhe (= Lange) so berechnet, so Panzenböck zum KiKu, „dass sie zerlegt, knapp in einen Transporter passen“. Die jeweils beiden mittleren Abschnitte lassen sich auf- und zu klappen – einmal taucht dort das elterliche Sofa auf, dann wieder die ärgernden Mitschülerinnen, an anderer Stelle die mobbenden Typen usw.

