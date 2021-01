Tanzperformance - vorerst online - als Mahnung, den Planeten zu retten

Aus dem Plastik raustanzen

Bei einer der Aufzeichnungen durfte der Kinder-KURIER wie bei anderen Theater(general)proben dabei sein. Die Fakten rund um Klimawandel kommen – ebenso wie eindrucksvolle Bilder vom Weltall und der Erde – über Projektionen bzw. Stimmen aus dem Off. Auf der Bühne – einem quadratischen grünen mattenartigen Tanzboden – tauchen erst Łukasz Czapski und dann Elda Gallo in Plastik-Gewändern auf. Zusammengefügte Werbebanner und Plakate einmal in einem Overall, einmal in einem Kleid und zunächst auf der Bühne verstreuter Plastikmüll führen eines der Probleme, die wir Menschen unserem Heimatplaneten verschaffen, einfach sinnlich eindrücklich vor Augen.

Die beiden tanzen die Vermüllung ebenso wie das spätere Bemühen, den Mist wenigstens einzusammeln und letztlich zu vermeiden, indem sie sich ihrer Kostüme entkleiden – und dabei auch ihre Distanz zueinander überwinden. Phasenweise hatten sie davor sogar roboterartig agiert mit entsprechenden gekonnten Bewegungen.

Die rund ¾-stündige Performance - Inszenierung: Ákos Hargitay – ist eine Kombination aus beeindruckenden Bildern, teilweise poetisch anmutenden Texten und der getanzten Entwicklung von den Voll-Plastik-Fans hin zu achtsamen Menschen. Für letztere sind auch im Stück nicht zuletzt kämpferische junge Leute – Stichwort Greta, die in Zitaten und einem Graffiti auch bildmäßig vorkommt – federführend verantwortlich. „Die Insel“ will einen Beitrag dazu leisten, dass aus „Fridays for Futere“ ein „Every Day for Future" wird.

