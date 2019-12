„Geht uns der Sauerstoff aus, riechen wir an den Geldscheinen“

David erzählt, dass er im Burgenland wo seine Eltern aufgewachsen sind, sein ferngesteuertes Boot gar nicht mehr auf dem Teich fahren lassen konnte, weil so viel Mist im Wasser geschwommen ist. Jakob schildert, wie er mit seiner Schwester und den Großeltern in einem Bach so viel Müll gesehen hat, „da war sogar ein Einkaufswagen drin, den haben wir gar nicht rausgebracht, aber einen Ball, mit dem spiel ich jetzt“. Adrian zeigt sich entsetzt darüber, dass er einmal in einem Baum so zerfetzte Plastiksackerl gesehen hat: „Das könnten ja Vögel essen und dann ersticken sie daran vielleicht.“ In einer Szene im Stück erstickt ein Gast in einem Restaurant fast an einem Plastiksackerl, das er mit dem Fisch auf seinem Teller zu sich genommen hat.