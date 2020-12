Klimapiratin – eine Kinderbuchwelt – off- und on-line

Während ihre Eltern wissen wollen, was sich Flora zu ihrem bevorstehenden neunten Geburtstag wünscht, kreisen deren Gedanken unter anderem darum, dass Koalas aussterben könnten. Sie hat das Gefühl, dass vielen Erwachsenen das – und so manch anderes – egal ist und schreibt einen langen Geburtstags-Wunschbrief.

Der beginnt mit Bienen und Wälder in denen Vögel singen, geht über sauberes Wasser in allen Flüssen und Seen und endet damit, dass sie sich das alles zu ihrem 100. Geburtstag wünscht.

Bis dahin beginnt sie als Klimapiratin dafür zu kämpfen, dass sie das alles noch erleben kann – nicht vielleicht die 100 Jahre, aber die nicht ganz zerstörte Natur und Tierwelt. Und sie findet Mitstreiter_innen.

„Nicht egal“ – geschrieben und gezeichnet von Michael Roher – ist aber mehr als ein Bilderbuch mit Botschaft. Es ist das gedruckte Zentrum eines ganzen Kosmos, der sich darum herum auf der Homepage Klimapiratin bzw. genauso auch Klimapiratinnen abspielt.