Gefangener Tod und ein doppelter Hals-Mann

Schrei- und Geizhals

„Weil der Schreihals auch ein Geizhals war, bekam er keinen Ton hinaus“, schreib Tessa Sima mit der Hand unter ihre Zeichnung eines solchen „ Hals“mannes. Dutzend, wahrscheinlich Hunderte solcher EinBlatt-Zeichnungen mit schrägen Sprüchen darunter – das ist nur ein Projekt der jungen Künstlerin, die in Wien DieGraphische besucht hatte, ein Austauschjahr in Estland verbachte, in Dänemark und Shanghai studierte und nun in Wien an der „Angewandten“ die Klasse für Ideen besucht. Buchprojekte, Comic, grafische Arbeiten ...

Ihre Mentorin, von der sie Know-How aufsaugen kann ist die renommierte österreichische Illustratorin Renate Habinger, bei der sie eine Weiterbildungsveranstaltung im Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl besuchen wird.

So wie für ihre Gewinner-Kollegin im Bereich Text „Schreiben ein wichtiger Teil meines Lebens“ ist, so gilt für die Illustrations-Siegerin „ich seh die Welt durch Pinsel und Stift“. Einige ihrer Arbeiten hat sie dem Kinder-KURIER zur Verfügung gestellt – in einer kleinen Bildergalerie sind sie hier unten zu sehen.