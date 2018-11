Ignaz Tod verfängt sich im Getränke-Schnapp-Reich-Greife

Szenenischer Sprung

Als Opa Erwin am nächsten Morgen aufwachte, dachte er noch, dass es ein Tag wie jeder andere werden würde. Wie immer weckte ihn Bratwurst mit einem nassen Kuss und während Opa sich reckte und streckte und sein Rücken dabei knackte, drehte Oma Hilde sich noch einmal zur Seite, schnarchte auf und schmatzte in ihr Kissen. Opa zog sich seine Pantoffel und den Bademantel an und ging in die Küche, um eine Scheibe Brot für sich und ein Rad Salami für Bratwurst abzuschneiden. Mit dem fertigen Butterbrot in der Hand trat er aus dem Haus, um die Zeitung aus dem Postkasten zu holen. Doch noch bevor er den ersten Bissen machen konnte, entdeckte Opa Erwin etwas: Auf der anderen Seite des Gartens, oben im Apfelbaum, hing ein pechschwarzes Bündel zappelnd in der Luft. Er ging über die Wiese, um sich das seltsame Ding genauer anzusehen. Auf den ersten Blick sah es aus, als hätte sich ein gigantischer Rabe in seinem eigenen Gefieder verstrickt. Er zippelte und zappelte und der Baumwipfel wackelte. Erst auf den zweiten und dritten Blick wurde Opa Erwin klar, wo hier das Problem lag – und zwar am Getränke-Schnapp-Reich-Greifer.

Der Getränke-Schnapp-Reich-Greifer war ein weiterer Geniestreich aus Opas und Max‘ Erfinderwerkstatt. Dank ihm konnte man den ganzen Tag im Obstgarten herum klettern und musste nicht einmal dann vom Baum steigen, wenn man durstig wurde. Mit seinen vielen Händen schnappte er ganz einfach Limonadenflaschen, die Oma Hilde in den Garten brachte, und reichte sie bis in den höchsten Baum hinauf. Ohne seinen Griff auch nur einmal zu lockern, konnte der Getränke-Schnapp-Reich-Greifer stundenlang in einer haltenden Position verharren. Genau das war dem schwarz gekleideten Zappler aber zum Verhängnis geworden, der fest am Schlafittchen seiner Kutte gepackt in der Luft baumelte.

„Bestimmt schon 6 Uhr 45. Oder 7 Uhr? Ach herrje, doch wohl noch nicht 7 Uhr! Lass mich endlich los, du!“, schimpfte die schlaksige Gestalt und zerrte am Getränke-Schnapp-Reich-Greifer-Arm. „Entschuldigen Sie“, begann Opa Erwin, doch der Gefangene bemerkte ihn gar nicht und jammerte weiter vor sich hin. „Angenommen es wäre tatsächlich schon 7 Uhr, dann würde das ja bedeuten – ach du liebe Zeit! Dann war’s das für heute mit Stirnfalten bei Frau Helga! Die könnte man maximal beim nächsten Durchlauf wieder einarbeiten. Es sei denn man würde die Falten-Route neu datieren? Nein, unmöglich, das wirft den gesamten August-Plan über den Haufen. Ach du meine Güte!“