Sprungbrett für neue Texte und Bilder

Aus dem Text der Prosa-Gewinnerin, das 13. Projekt

von Tanja Fabsits

Quentin

Als die Neue das erste Mal in unsere Klasse kam, fiel ich aus dem Fenster. Für einen winzigen Moment trafen sich unsere Blicke, dann kippte ich nach hinten. Es dauert angeblich nur wenigeSekunden, um sich zu verlieben. Ein Sturz vom Erdgeschoss bis zum Boden ist noch kürzer. Was schmerzhafter ist, kann ich nicht sagen. In beiden Fällen setzt das Hirn aus. Der Rindenmulch unter dem Fenster war geringfügig weicher als Waschbeton. „Scheiße“, dachte ich, weil ich roch, wo der fette Mops vom Direktor sein letztes Geschäft verrichtet hatte. Ich hielt Papas alte Spiegelreflexkamera noch immer mit einer Hand hoch – sie hatte den Sturz heil überstanden, aber mein Kopf fühlte sich an wie ein frisch aufgeschlagenes Spiegelei. Ich schloss die Augen und wünschte mir, erst wieder in einem desinfizierten Krankenzimmer aufzuwachen, umringt von besorgten Gesichtern…

Aber das Leben ist selten so gnädig. „Quentin, du Idiot! Warum hältst du dich nicht am Fensterrahmen fest?!“ Murat, Schwarm aller weiblichen Wesen von der Sandkiste bis zum Seniorenheim, wusste, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Die Mädchen, die ihre Köpfe aus den Fenstern unseres Klassenzimmers streckten, kicherten.

„Weil du Trottel gesagt hast, dass du mich hältst.“

„Hab‘ ich auch!“ Er grinste.

„Bis du ausgelassen hast.“ Es war nicht einfach auf Murat sauer zu sein, aber manchmal schaffte ich es doch. Ich stand auf und setzte mich gleich wieder hin. Mein Kopf behauptete, dass die Erde bebte.

„Ah, Mann, niemand ist perfekt! Warte, ich helfe dir.“ Murat sprang aus dem Fenster und landete um einiges eleganter als ich. Die Leibowitz – alle nennen sie Leibniz, weil sie gern Kekse isst und quadratisch aussieht – unser Klassenvorstand, hatte sich inzwischen auch bis zum Fenster durchgekämpft und keuchte entsetzt: „Murat!“, dann „Quentin!“

„Frau Professor Leibowitz, das ist ein Notfall“, erklärte Murat. Dann grinste er und zerstörte alles, was von meiner Würde noch übriggeblieben war: „Quentin sitzt in der Scheiße.“

In dem Moment tauchte die Neue neben der Leibniz im Fenster auf, eine Augenbraue spöttisch hochgezogen. Wie sie da so über uns stand, sah sie aus, als ob sie jeden Tag noch vor dem Frühstück Typen wie Murat das Herz brechen könnte und in Ruhe ihren Kaffee trank, während Jungs sich vor ihren Augen aus dem Fenster stürzten.

Ich schluckte. Murat, der mich gerade an den Händen hatte hochziehen wollen, überlegte es sich anders, schob mir einen Arm unter die Achseln und hievte mich auf die Beine.

„Professor Leibowitz“, rief er dann, „ich bringe Quentin jetzt zur …“

„…Schulärztin“, sagte die Leibniz.

„… Dusche“, sagte Murat. Das mag ich an Murat. Er hat Ecken, Kanten – und Prioritäten.

„Zur Schulärztin, Herr Demiroglu“, wiederholte die Leibniz. Und nach einem „Über diesen Vorfall sprechen wir noch, meine Herren“, begann sie, alle anderen zurück ins Klassenzimmer zu scheuchen.