Spielerisch den Klimawandel erfahren – und was du dagegen tun kannst

Vor-Schau

Einige Tage vor der Eröffnung durften Kinder-KURIER und schauTV mit den beiden oben genannten Kindern, die auch als Reporter_innen in Aktion traten, „Klima & ich“ anschauen und ausprobieren. Darauf legten die Ausstellungsmacher_innen großen Wert. Viel anstrengender als das Treten in die Fahrradpedale, um die Lampe zum Leuchten zu bringen, ist der Versuch das rote 30-Kilo-Gewicht an einem Henkel in die Höhe zu heben. Dieses und leichtere Gewichte befinden sich knapp nach dem Beginn der Sonderausstellung – hinter einer großen Kugel, die in alle Richtungen 3 Meter groß ist. So groß ist die Menge des von uns Menschen im Durchschnitt Tag für Tag produzierten Treibhausgases CO2. Und verdichtet wiegt dieses 30 Kilo – wo wir wieder beim zu hebenden Gewicht sind. Um die Klimaerwärmung zu stoppen, sollten wir nur ein Zehntel, also 3 Kilo täglich verbrauchen. Und dieses hellblaue Gewicht lässt sich ziemlich leicht heben.