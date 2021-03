Pandemie und Kinder weltweit: Keine Schule, kein Wasser zum Händewaschen, steigende Armut …

Drei Milliarden haben weder Wasser noch Seife zum Händewaschen

Rund drei Milliarden Menschen weltweit mangelt es zu Hause an grundlegenden Möglichkeiten zum Händewaschen mit Wasser und Seife. In den am wenigsten entwickelten Ländern verfügen drei Viertel der Menschen, mehr als zwei Drittel der Schulen und ein Viertel der Gesundheitseinrichtungen nicht über die grundlegenden Hygienedienste, die zur Reduzierung der Übertragung von Corona erforderlich sind. Im Durchschnitt sterben jeden Tag 700 Kinder unter fünf Jahren an Krankheiten, die durch den Mangel an Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene verursacht werden.

Schulen öffnen, Familien unterstützen

„Kinder müssen im Mittelpunkt der Wiederaufbaubemühungen stehen", sagt Fore. „Das bedeutet, dass Schulen in den Plänen zur Wiedereröffnung Vorrang haben müssen. Es bedeutet, sozialen Schutz zu bieten, einschließlich finanzieller Unterstützungen für Familien. Und es bedeutet, die am meisten gefährdeten Kinder mit wichtigen Dienstleistungen zu erreichen. Nur so können wir diese Generation davor bewahren, eine verlorene Generation zu werden.“